Sorgen um Roberto Carlos! Ex-Star in Brasilien am Herzen operiert

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Roberto Carlos ist in seiner Heimat Brasilien einem Medienbericht zufolge am Herzen operiert worden.

Bei einer Untersuchung seines Beins seien Herzprobleme festgestellt worden, berichtet die spanische Sportzeitung "AS".

Daraufhin setzten die Ärzte dem 52-Jährigen einen Katheter ein. "Mir geht es jetzt gut", sagte der frühere Verteidiger. Er soll nun noch zwei Tage zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

Weltmeister von 2002

Roberto Carlos galt während seiner aktiven Zeit als der beste Linksverteidiger der Welt. Mit Real Madrid gewann er dreimal die Champions League.

2002 holte er mit der brasilianischen Nationalmannschaft im Finale gegen Deutschland den WM-Titel.

Derzeit ist er Botschafter des spanischen Spitzenclubs Real Madrid, bei dem David Alaba unter Vertrag steht.