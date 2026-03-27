Spanien Spanien ESP Serbien Serbien SRB
Endstand
3:0
2:0 , 1:0
  • Mikel Oyarzabal
  • Mikel Oyarzabal
  • Victor Munoz
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Doppelter Oyarzabal: Spanien siegt klar über Serbien

Der Spieler von Real Sociedad wird für sein Land zum Matchwinner. England und Uruguay trennen sich Remis.

Doppelter Oyarzabal: Spanien siegt klar über Serbien Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Ein dominantes Spanien holt im Test gegen Serbien einen verdienten 3:0-Erfolg.

Ein Doppelpack von Mikel Oyarzabal (16., 44.) und ein Treffer von Victor Munoz (72.) sichern den ungefährdeten 3:0-Sieg.

Vor 20.482 Zuschauern übernimmt Spanien sofort das Kommando. Oyarzabal erzielt in der 16. Minute das 1:0 nach Vorlage von Fermín Lopez. Serbien verzeichnet nur einen Torschuss durch Veljko Birmancevic (21.), den Unai Simon pariert. Kurz vor der Pause erhöht Oyarzabal nach Vorarbeit von Pau Cubarsi auf 2:0 (44.).

Klare Verhältnisse nach dem Seitenwechsel

Das Spielbild bleibt unverändert. Beide Trainer wechseln viel Personal. Serbiens Filip Kostic scheitert an Simon (54.). Spanien übt Druck aus, und der eingewechselte Munoz sorgt in der 72. Minute nach Zuspiel von Ferran Torres für das 3:0. Serbiens Keeper Vanja Milinkovic-Savic verhindert in der Schlussphase einen höheren Rückstand durch Paraden gegen Dani Olmo (85.) und Munoz (90.).

Spanien bestätigt mit diesem Heimsieg seine gute Form. Für Serbien ist die Niederlage mit nur zwei Torschüssen eine deutliche Standortbestimmung.

Uruguay gleicht gegen England spät aus

England kommt in seinem Test gegen Uruguay nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Es dauert bis in die Schlussphase, ehe die Treffer fallen. White bringt die "Three Lions" durchaus verdient in Führung (81.). In der Nachspielzeit kann Valverde aber noch per Elfmeter ausgleichen (90.+4).

England testet am Dienstag ein weiteres Mal, der Gegner wird Japan sein. Uruguay misst sich mit Österreichs WM-Gegner Algerien.

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