Doppelter Oyarzabal: Spanien siegt klar über Serbien

Ein dominantes Spanien holt im Test gegen Serbien einen verdienten 3:0-Erfolg.

Ein Doppelpack von Mikel Oyarzabal (16., 44.) und ein Treffer von Victor Munoz (72.) sichern den ungefährdeten 3:0-Sieg.

Vor 20.482 Zuschauern übernimmt Spanien sofort das Kommando. Oyarzabal erzielt in der 16. Minute das 1:0 nach Vorlage von Fermín Lopez. Serbien verzeichnet nur einen Torschuss durch Veljko Birmancevic (21.), den Unai Simon pariert. Kurz vor der Pause erhöht Oyarzabal nach Vorarbeit von Pau Cubarsi auf 2:0 (44.).

Klare Verhältnisse nach dem Seitenwechsel

Das Spielbild bleibt unverändert. Beide Trainer wechseln viel Personal. Serbiens Filip Kostic scheitert an Simon (54.). Spanien übt Druck aus, und der eingewechselte Munoz sorgt in der 72. Minute nach Zuspiel von Ferran Torres für das 3:0. Serbiens Keeper Vanja Milinkovic-Savic verhindert in der Schlussphase einen höheren Rückstand durch Paraden gegen Dani Olmo (85.) und Munoz (90.).

Spanien bestätigt mit diesem Heimsieg seine gute Form. Für Serbien ist die Niederlage mit nur zwei Torschüssen eine deutliche Standortbestimmung.