Kantersieg und Remis für ÖFB-WM-Gegner in den Testspielen

Jordanien hat beim Start ins Fußball-WM-Jahr keinen Sieg feiern können. Der Endrunden-Auftaktgegner von Österreich kommt am Freitag in Amman gegen Costa Rica über ein 2:2 nicht hinaus.

Die Truppe von Coach Jamal Sellami verspielt eine 2:0-Führung in der Schlussphase. Damit gibt es wie im jüngsten Pflichtspiel, dem in der Verlängerung gegen Marokko verlorenen Finale des FIFA Arab Cup am 18. Dezember, kein Erfolgserlebnis.

Mit Algerien siegt hingegen ein anderer ÖFB-WM-Gegner.

Jordanien verspielt 2:0-Führung

Nach einer torlosen ersten Hälfte gehen die Jordanier kurz nach der Pause durch einen verwandelten Elfmeter von Baha Faisal (50.) in Führung. Da Ibrahim Sabra (76.) nachlegt, scheint alles angerichtet für einen Sieg der Heimischen.

Dazu kommt es aber nicht. Josimar Alcocer (84.) scheitert zwar mit einem Elfmeter an Jordaniens Tormann Yazeed Abulaila, staubt aber erfolgreich zum Anschlusstreffer ab.

In der Nachspielzeit macht Warren Madrigal (91.) den Doppelschlag Costa Ricas perfekt.

Algerisches 7:0-Torfestival

Für die Algerier gibt es beim ersten Auftritt nach dem Out im Viertelfinale des Afrika Cups am 10. Jänner gegen Nigeria ein 7:0-Torfestival gegen Guatemala.

Amine Gouiri ist auf italienischem Boden in Genua mit einem Doppelpack (19., 60.) herausragend. Dazwischen tragen sich auch Star Riyad Mahrez mit einem verwandelten Elfmeter (31.), Achref Abada (45.+1) und Houssem Aouar (47.) in die Schützenliste ein. Für einen höheren Kantersieg sorgen Fares Ghedjemis (76.) und Nadhir Benbouali (82.).

Am Dienstag wartet im zweiten Test in diesem Jahr mit Uruguay ein größerer Prüfstein. Jordanien ist gegen Nigeria im Einsatz.

Bei der WM startet Österreich am 17. Juni in Santa Clara gegen Jordanien in die Gruppe J. Nach dem Duell mit Weltmeister Argentinien am 22. Juni in Dallas geht es zum Abschluss am 28. Juni in Kansas City gegen Algerien.