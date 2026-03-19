Ryan Fosso (23) vom SK Sturm Graz steht erstmals im A-Nationalteam Kameruns.

Der gebürtige Schweizer vollzog vor Kurzem einen Verbandswechsel, im Nachwuchs vertrat er noch die Eidgenossen. Alle Infos >>>

Ende März warten Tests gegen Australien und China. Eine Weltmeisterschaft wartet für Fosso aber frühestens 2030. Kamerun verpasste die Qualifikation für die diesjährige WM.

Nicht im Kader steht Martin Ndzie, der Rapidler ist aktuell verletzt.