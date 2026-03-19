Testspiel gegen Red Bull Salzburg: Fürth-Ultras fordern Absage

Ende März steht die letzte Länderspielpause vor der WM an. Um die nicht nominierten Spieler fit zu halten, nutzen viele Klubs diese Phase für Testspiele.

So möchte der österreichische Vizemeister am 8. März gegen den deutschen Zweitligisten Greuther Fürth testen.

Die Ultras des "Kleblatts" halten davon aber wenig. "Keine Akzeptanz für Red Bull – Testspiel gegen Salzburg absagen!", war auf einem Transparent am vergangenen Wochenende zu lesen.

Verein zieht Test durch

Die Nordtribüne formuliert dazu auch eine Stellungnahme. "Das Modell RB samt der vielen weiteren Konstrukte bleibt daher grundlegend zu verurteilen und eine Zusammenarbeit mit dem Brausekonzern in jeglicher Hinsicht abzulehnen. Egal ob am Getränkestand oder darüber hinaus. Somit fordern wir an dieser Stelle die Verantwortlichen der SpVgg Fürth dazu auf, das kommende Testspiel gegen Red Bull Salzburg mit sofortiger Wirkung abzusagen", heißt es dort.

Der Verein dürfte davon unbeeindruckt sein. Wie man gegenüber "NN.de" bestätigt, wird das Testspiel durchgezogen.