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Nationenwechsel! Sturm-Akteur will nicht mehr für Schweiz spielen
Künftig will der Profi des österreichischen Meisters für Kamerun auflaufen. Die Afrikaner verpassen die anstehende WM.
Ryan Fosso vom SK Sturm Graz dürfte künftig wohl nicht mehr das Schweizer Nationalteamtrikot tragen.
Der 23-Jährige vertrat die Eidgenossen in Jugendauswahlen. Im A-Team will er jetzt laut "transfermarkt" für Kamerun auflaufen.
Ein Ticket bei der WM 2026 bleibt Fosso damit verwehrt, die Kameruner verpassten nämlich die Qualifikation. Mit Martin Ndzie (SK Rapid) würde er im Nationalteam auf einen Mann aus der ADMIRAL Bundesliga treffen.