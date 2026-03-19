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Wegen des Cup-Finals: LASK empfängt Rapid unter der Woche

Der Finaleinzug der Linzer hat nun auch Auswirkungen auf den Spielplan in der Bundesliga.

Wegen des Cup-Finals: LASK empfängt Rapid unter der Woche Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Erst nach 120 Minuten wurde der zweite Finalist des UNIQA ÖFB-Cups gefunden.

Der LASK setzte sich am Mittwochabend mit 2:1 bei der SV Ried durch. Dabei kam es zu hitzigen Szenen im Innviertel.

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Damit steht das Endspiel für den Cup fest: Der SCR Altach trifft auf den LASK. Am 1. Mai (16:00 Uhr) steigt das Endspiel in Klagenfurt. Für den LASK hat dies wiederum Auswirkungen auf die darauffolgende Bundesliga-Runde.

Am 30. Spieltag empfängt die Kühbauer-Truppe nämlich den SK Rapid. Ursprünglich hätte das Match am 3. Mai (14:30 Uhr) stattgefunden. Wie die Hütteldorfer nun verkünden, wurde die Partie wegen des Finaleinzugs der Linzer auf Montag, den 4. Mai, verschoben. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

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