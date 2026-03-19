Wegen des Cup-Finals: LASK empfängt Rapid unter der Woche
Der Finaleinzug der Linzer hat nun auch Auswirkungen auf den Spielplan in der Bundesliga.
Erst nach 120 Minuten wurde der zweite Finalist des UNIQA ÖFB-Cups gefunden.
Der LASK setzte sich am Mittwochabend mit 2:1 bei der SV Ried durch. Dabei kam es zu hitzigen Szenen im Innviertel.
"Gibt kein Zurück mehr" - So kam es zur Derby-Eskalation in Ried
Damit steht das Endspiel für den Cup fest: Der SCR Altach trifft auf den LASK. Am 1. Mai (16:00 Uhr) steigt das Endspiel in Klagenfurt. Für den LASK hat dies wiederum Auswirkungen auf die darauffolgende Bundesliga-Runde.
Am 30. Spieltag empfängt die Kühbauer-Truppe nämlich den SK Rapid. Ursprünglich hätte das Match am 3. Mai (14:30 Uhr) stattgefunden. Wie die Hütteldorfer nun verkünden, wurde die Partie wegen des Finaleinzugs der Linzer auf Montag, den 4. Mai, verschoben. Anpfiff ist um 20:30 Uhr.