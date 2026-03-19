Hinter Zypern! ADMIRAL Bundesliga verfehlt in ELO-Ranking Top 30

Der Datenanbieter Opta hat sein Powerranking zu den internationalen Ligen aktualisiert.

Das Ranking basiert auf einem System, das jenem im Schach ähnelt. Für Siege bekommen die Teams Punkte, für Niederlagen werden welche abgezogen. Gewinnt ein Außenseiter, gibt es mehr Punkte verglichen mit dem Favoriten. Gleiches gilt auch für die Abzüge.

Das Powerranking führt die englische Premier League vor LaLiga, Serie A, Bundesliga und Ligue 1 an. Dahinter folgen die ersten Ligen aus Belgien, Argentinien, Brasilien und Portugal.

LigaZwa auf Platz 147

Die ADMIRAL Bundesliga findet sich auf Rang 33 wieder. Die Oberhäuser aus Paraguay (26.) und Zypern (28.) stehen dabei vor der ersten Liga Österreichs.

Auch zweite Ligen werden zum Teil höher gerankt. Vor der ADMIRAL Bundesliga sind Deutschlands 2. Bundesliga (27.), Spaniens LaLiga2 (20.) und Englands Championship (10.).

Die ADMIRAL 2. Liga steht im Powerranking auf Rang 147. Die Regionalligen Österreichs sind zusammengefasst auf Platz 267, die Landesligen auf Rang 358.

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