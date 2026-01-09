NEWS

Deutschlands WM-Quartier steht fest!

DFB-Team logiert in Winston-Salem, einem beeindruckenden Anwesen im US-Bundesstaat North Carolina.

Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft wohnt während der WM in einem beeindruckenden Anwesen im US-Bundesstaat North Carolina.

Das DFB-Team bezieht im Sommer Quartier im Graylyn Estate in Winston-Salem, einem schlossähnlichen, traditionsreichen Hotel mit großer Parkanlage im Osten der USA.

Trainiert wird auf dem laut Teamchef Julian Nagelsmann vom Hotel zu Fuß und per Fahrrad in zehn Minuten erreichbaren Gelände der Privat-Universität Wake Forest.

Man habe einen "Ort gefunden, der es ermöglicht, dass man immer wieder zusammenkommt, aber trotzdem auch die nötige Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten hat", erklärte Nagelsmann.

Auftakt gegen Curacao

Am 2. Juni fliegt der deutsche WM-Kader nach Chicago. Im dortigen Soldier Field steht am 6. Juni die WM-Generalprobe gegen Gastgeber USA an. Am 8. Juni wird das DFB-Team dann nach Winston-Salem umziehen, am 14. Juni steht die Auftaktpartie in Houston gegen WM-Neuling Curacao an.

Österreichs WM-Basecamp steht noch nicht fest, soll aber in der kommenden Woche verkündet werden. Die Wahl dürfte auf eine Unterkunft in der Nähe von Los Angeles fallen.

