NEWS

Testspiel-Niederlage für die SV Ried

Gegen den deutschen Drittligisten FC Ingolstadt setzt es die erste Niederlage im Jahr 2026.

Testspiel-Niederlage für die SV Ried Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im ersten Testspiel des Jahres 2026 verliert die SV Ried beim FC Ingolstadt mit 2:4.

Die Rieder Treffer erzielten Peter Kiedl in der 41. Minute zum 1:1 und Jonas Mayer in der 61. Minute zum 2:1 für Ried.

Nur acht Minuten später glich Julian Kügel für die Oberbayern zum 2:2 aus (69.), bevor Max Plath für eine erneute Führung in der 83. Minute sorgte.

Den Schlussstrich setzte Yann Sturm mit seinem Tor zum 4:2-Endstand (91.).

Die besten Bundesliga-Choreos 2025

SK Rapid

Slideshow starten

82 Bilder

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Salzburg tütet Millionentransfer ein

Transfer-Update: Salzburg tütet Millionentransfer ein

Bundesliga
9
LASK-Offensivspieler wechselt in die Türkei

LASK-Offensivspieler wechselt in die Türkei

Bundesliga
Canadi, Klose & Co.: Die Altach-Trainer der letzten 20 Jahre

Canadi, Klose & Co.: Die Altach-Trainer der letzten 20 Jahre

Bundesliga
7
Offiziell! Altach präsentiert Ingolitsch-Nachfolger

Offiziell! Altach präsentiert Ingolitsch-Nachfolger

Bundesliga
22
Mattersburg-Goalgetter zur Probe in Altach

Mattersburg-Goalgetter zur Probe in Altach

Bundesliga
3
Neuer Klub von FAC-Shootingstar soll feststehen

Neuer Klub von FAC-Shootingstar soll feststehen

2. Liga
12
Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

Die Rekord-Verkäufe der 12 Bundesliga-Klubs

Bundesliga
33
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SV Ried FC Ingolstadt Maximilian Senft