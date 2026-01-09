Testspiel-Niederlage für die SV Ried

Im ersten Testspiel des Jahres 2026 verliert die SV Ried beim FC Ingolstadt mit 2:4.

Die Rieder Treffer erzielten Peter Kiedl in der 41. Minute zum 1:1 und Jonas Mayer in der 61. Minute zum 2:1 für Ried.

Nur acht Minuten später glich Julian Kügel für die Oberbayern zum 2:2 aus (69.), bevor Max Plath für eine erneute Führung in der 83. Minute sorgte.

Den Schlussstrich setzte Yann Sturm mit seinem Tor zum 4:2-Endstand (91.).