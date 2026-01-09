NEWS
Testspiel-Niederlage für die SV Ried
Gegen den deutschen Drittligisten FC Ingolstadt setzt es die erste Niederlage im Jahr 2026.
Im ersten Testspiel des Jahres 2026 verliert die SV Ried beim FC Ingolstadt mit 2:4.
Die Rieder Treffer erzielten Peter Kiedl in der 41. Minute zum 1:1 und Jonas Mayer in der 61. Minute zum 2:1 für Ried.
Nur acht Minuten später glich Julian Kügel für die Oberbayern zum 2:2 aus (69.), bevor Max Plath für eine erneute Führung in der 83. Minute sorgte.
Den Schlussstrich setzte Yann Sturm mit seinem Tor zum 4:2-Endstand (91.).