Messi führt Argentinien mit Tor und Assist zum Testspielsieg

Lionel Messi weiß beim Testspiel, welches zur Feier der 50-jährigen Unabhängigkeit Angolas stattfand, zu überzeugen. Die Argentinier gewinnen in Luanda 2:0 (1:0) gegen Angola.

In der 43. Minute bedient Messi Lautaro Martinez, der zum 1:0 trifft. Kurz vor Ende (82.) folgte das 2:0. Diesmal in umgekehrter Reihenfolge. Martinez leitet das Tor ein, Messi versenkt den Ball.

Für das Team von Lionel Scaloni war es der dritte Sieg in Serie. In neun Duellen musste sich die Mannschaft dieses Jahr lediglich einmal geschlagen geben.

Nicht dabei waren Weltmeister Julian Alvarez, Nahuel Molina und Giuliano Simeone. Die Spieler von Atletico Madrid konnten wegen einer fehlenden Impfung gegen Gelbfieber nicht in das Austragungsland einreisen.