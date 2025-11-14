Kojzek sorgt für U21-Heimsieg gegen Belgien

Österreich siegt in der U21-EM-Qualifikation gegen Belgien mit 1:0.

Die Belgier dominieren die ersten Minuten, ohne zwingend gefährlich zu werden. Danach übernimmt Österreich zunehmend die Spielkontrolle.

In der 26. Spielminute wird Österreich durch Puczka erstmals gefährlich. Der Juventus-Legionär trägt einen Freistoß stark an, der Schuss wird aber von Belgien-Schlussmann Penders entschärft.

Kurz danach hat Dursun die große Chance zur Führung. Die Stange rettet aber für die Belgier (29.).

Mahmic mit Doppelchance

Mahmic hat kurz vor der Pause zwei weitere gute Schussgelegenheiten, aber beide Chancen gehen neben das Tor (42., 45.).

Nach Seitenwechsel fokussieren sich beide Mannschaften zunehmend auf die Defensive.

Die beste Chance für die Belgier hat Pauwels, der vor dem Tor an Jungwirth scheitert (78.).

Kurz darauf trifft in der 83. Minute "Joker" Kojzek per Weitschuss ins linke Kreuzeck und sorgt für die Führung. Chelsea-Torhüter Penders hat keine Chance.

Damit springt Österreich in ihrer Gruppe auf den ersten Platz und ist auf Kurs in Richtung U21-Europameisterschaft.