    Fix! Weltmeister von 2006 wird Teamchef von Usbekistan

    Der ehemalige Weltklasse-Innenverteidiger übernimmt das Traineramt von Usbekistan und soll das Land nun auf die WM 2026 vorbereiten.

    Fix! Weltmeister von 2006 wird Teamchef von Usbekistan Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Fabio Cannavaro ist der neue Teamchef von Usbekistan! 

    Das gab der usbekische Fußballverband am Montag offiziell bekannt. Der Weltmeister von 2006 soll die Auswahl nun bestmöglich auf die anstehende Weltmeisterschaft 2026 vorbereiten. Das Land hat sich im Juni erstmals für eine Endrunde qualifiziert.

    Cannavaro war bis April diesen Jahres noch Cheftrainer von Dinamo Zagreb in Kroatien, zuvor coachte er unter anderem Udinese, Benevento und Guangzhou Evergrande. 

    Als Spieler war der mittlerweile 52-jährige Italiener gefürchtet. In der Serie A machte der ehemalige Innenverteidiger für Parma, Inter und Juventus Turin 421 Spiele, in La Liga für Real Madrid waren es 94 Einsätze. Highlight seiner Karriere bleibt bis heute das Jahr 2006, in dem er mit Italien Weltmeister wurde und anschließend den Ballon d'Or gewann. 

    Nun soll er seine Erfahrung den Nationalteamspielern von Usbekistan weitergeben.

