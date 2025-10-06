Sohn von Tormann-Legende Buffon debütiert in der Serie A

Louis Buffon, Sohn der italienischen Torhüter-Legende Gianluigi Buffon, feierte am gestrigen Sonntag sein Debüt in der Serie A.

Der erst 17-jährige Offensivspieler wurde bei der deutlichen 0:4-Auswärtsniederlage seines Klubs SC Pisa beim FC Bologna in der 77. Minute eingewechselt.

Bereits in der Coppa Italia kam er in der zweiten Runde zu einem Kurzeinsatz gegen den FC Turin, ansonsten lief er zweimal für die U19 in der Primavera 2-B auf und erzielte dort einen Treffer.

Anders als sein Vater, der für Italien 176 Länderspiele absolvierte, spielt der gebürtige Turiner auf Nationalteam-Ebene aber für die U19 von Tschechien. Der Grund: Die Mutter von Buffon ist Tschechin.