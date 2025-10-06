Suche
    Bologna FC
    Pisa SC
    Endstand
    4:0
    3:0, 1:0
    Nicolo Cambiaghi
    Nikola Moro
    Riccardo Orsolini
    Jens Odgaard
    news

    Sohn von Tormann-Legende Buffon debütiert in der Serie A

    Der erst 17-jährige Offensivspieler durfte bei der klaren Niederlage von Pisa seine ersten Minuten in Italiens höchster Liga sammeln.

    Sohn von Tormann-Legende Buffon debütiert in der Serie A Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Louis Buffon, Sohn der italienischen Torhüter-Legende Gianluigi Buffon, feierte am gestrigen Sonntag sein Debüt in der Serie A.

    Der erst 17-jährige Offensivspieler wurde bei der deutlichen 0:4-Auswärtsniederlage seines Klubs SC Pisa beim FC Bologna in der 77. Minute eingewechselt.

    Bereits in der Coppa Italia kam er in der zweiten Runde zu einem Kurzeinsatz gegen den FC Turin, ansonsten lief er zweimal für die U19 in der Primavera 2-B auf und erzielte dort einen Treffer. 

    Anders als sein Vater, der für Italien 176 Länderspiele absolvierte, spielt der gebürtige Turiner auf Nationalteam-Ebene aber für die U19 von Tschechien. Der Grund: Die Mutter von Buffon ist Tschechin. 

