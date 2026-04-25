Fans können sich von Alex Manninger verabschieden

Der Schock nach dem Tod von Alexander Manninger sitzt weiter tief.

Der ehemalige ÖFB-Teamtorhüter ist am 16. April bei einem Verkehrsunfall in Salzburg ums Leben gekommen. In den kommenden Tagen soll Manninger im engsten Familienkreis beigesetzt werden.

"Wir bitten um das Verständnis und die Rücksichtnahme der Öffentlichkeit, uns diesen Moment des Friedens und der Stille zu lassen", zitiert die "Krone" die Trauerfamilie.

Fans und Wegbegleiter können sich dennoch von Alexander Manninger verabschieden, er wird am kommenden Dienstag zwischen 9 und 20 Uhr in der Aussegnungshalle im Salzburger Stadtteil Maxglan aufgebahrt.

Ein Rückblick auf die Karriere des Alexander Manninger >>>