Verdienter Heimsieg! Napoli kehrt auf die Siegerstraße zurück

Die SSC Napoli feiert am 34. Spieltag der Serie A einen erwartbaren 4:0-Heimsieg über Cremonese.

Bereits nach drei Minuten netzt Scott McTominay zum 1:0 aus 17 Metern ins linke Eck ein. Noch vor dem Seitenwechsel erhöht Ex-Sturm-Akteur Rasmus Höjlund mit einem abgefälschten Schuss auf 2:0 (45.), ehe Kevin De Bruyne zur 3:0-Pausenführung trifft (45.+3).

Letztlich markiert der Brasilianer Alisson Santos nur sieben Minuten nach dem Wiederbeginn den 4:0-Endstand. Auch ein vergebener Strafstoß von McTominay in der Schlussphase ändert nichts am klaren Sieg.

Damit holt sich Napoli (69 Punkte) drei Zähler im Kampf um die Vize-Meisterschaft vor der AC Milan (66). Für einen Angriff auf Inter Mailand (78) wird es wohl nicht mehr reichen.