Eine Woche vorher! Ronaldinho sagt Camp in Schwechat ab

Ronaldinho kommt doch nicht nach Österreich!

Wie der Veranstalter mitteilt, sagte der Brasilianer am gestrigen Samstag seine Auftritte in Schwechat ab. Eigentlich wäre am kommenden Wochenende ein Showmatch des Ex-Stars im Schwechater Stadion geplant gewesen - und außerdem war ein Freistoß-Training angesetzt.

Grund für die kurzfristige Absage sind "unüberwindbare Differenzen" zwischen Ronaldinho sowie seiner Agentur und dem Veranstalter. Konkret habe Ronaldinhos Management gefordert, schon vor dem Event ein Gros der festgelegten Summe zu bekommen. Dies sei gegen die Vereinbarung gewesen.

"Ebenfalls wurden – völlig überraschend – Zusagen wie ein weiteres Posting seitens Ronaldinhos nicht eingehalten. Da die Differenzen nicht zu beheben waren, kam die Absage aus Barcelona", heißt es im Statement des Veranstalters, der betont, dass alle ihr Geld für gekaufte Karten zurückbekommen.