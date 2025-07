Ronaldinho kommt nach Österreich - Freistoßtraining & Party

Ronaldinho hat auch nach seiner Karriere weltweit zahlreiche Fans. Auch in Österreich wird der Ballkünstler verehrt.

Ronaldinho-Fans bekommen jetzt eine besondere Möglichkeit: Am 9. August läuft der Brasilianer um 18:30 Uhr in einem Showmatch in Schwechat auf. Ein Stehplatz für das Event an der Stadtgrenze Wiens kostet stolze 25 Euro, Sitzplätze sind für 50 Euro erhältlich.

Am Tag darauf kann man gemeinsam mit Ronaldinho für 310 Euro um 10:30 Uhr in Schwechat ein Freistoßtraining aktiv durchführen. Für 30 Euro kann das Ganze auch von der Tribüne aus verfolgt werden.

Party am Samstag

Wer mit Ronaldinho feiern will, bekommt die Möglichkeit am 9. August. Nach dem Showmatch steigt im Wiener Marriott Hotel um 22 Uhr eine Party, für 410 Euro ist man mit dabei.

Das Gesamtpaket für Ronaldinho-Fans kostet 1.010 Euro. Tickets sind online erhältlich.