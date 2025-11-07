NEWS

Diese elf Spieler sind für die FIFA-Weltfußballer-Wahl nominiert

Vier Kicker des amtierenden Champions-League-Siegers sind mit dabei, dagegen nur einer aus der Bundesliga. Bei Barca und Real gibt es große Unterschiede.

Nach der Vorauswahl der "World XI" gibt die FIFA nun auch die elf Nominierten für den "The Best"-Award bekannt.

Elf Spieler stehen auf der Shortlist. Der Gewinner aus dem letzten Jahr, Vinicius Junior, ist dagegen nicht einmal dabei.

Dafür schafften es vier Profis des amtierenden Champions-League-Siegers in die Vorauswahl. Dahinter stellt der FC Barcelona mit drei Spielern die größte Delegation. Zwei Spieler aus der Premier League sind ebenso nominiert, wie ein Akteur aus der deutschen Bundesliga.

Für die Wahl wurden die Leistungen zwischen dem 11. August 2024 und dem 2. August 2025 berücksichtigt.

Die Nominierten im Überblick:

