Junuzovic-Effekt in Salzburg? "Bringt die Erfolgsmentalität rein"

Wenn es im Fußball so etwas wie einen Co-Trainer-Effekt gibt, ist ein solcher gerade beim FC Salzburg zu beobachten.

Seit Ex-ÖFB-Teamspieler Zlatko Junuzovic im Staff von Thomas Letsch andockte, können die "Bullen" auf vier Siege aus vier Spielen zurückblicken.

Der bis dato größte Erfolg gelang am Donnerstag mit einem 2:0-Sieg über die Go Ahead Eagles in der UEFA Europa League (Spielbericht>>>).

"Der Druck auf 'Zladdi' wird immer größer, weil wir, seit er hier ist, vier Spiele gewonnen haben. Das weiß er auch", scherzt Letsch angesprochen auf seinen neuen Assistenten.

"Manchmal denke ich mir, er ist noch halb Spieler"

Dieser tue der Mannschaft "absolut gut. Er ist ein positiver Typ. Manchmal denke ich mir, er ist noch halb Spieler. Wenn man ihm sagt, dass er im Training mitspielen kann, brennt er", schwärmt der Salzburger Cheftrainer.

Wie man sich Junuzovics Einwirken vorstellen kann? "Es ist nicht so, dass 'Zladdi' kommt und sagt: 'Hey, Trainer, hör mal zu, wir machen jetzt dieses und jenes. Das was du machst, interessiert mich nicht.'", klärt Letsch auf.

Tatsächlich passiere im Mannschaftstraining "momentan gar nicht so viel", da die "Bullen" sich ständig in englischen Wochen befinden und in diesen die Regeneration im Vordergrund steht.

"Bringt die Erfolgsmentalität rein"

Nicht unterschätzen darf man allerdings die Strahlkraft eines Junuzovic, die der 38-Jährige speziell auf die ganz Jungen im Kader ausübt. Top-Talent Kerim Alajbegovic verriet erst kürzlich gegenüber "Sky", dass er sich immer wieder Tipps und Tricks vom ehemaligen Deutschland-Legionär holt.

Auch Innenverteidiger-Jungspund Jannik Schuster schaut zu Junuzovic auf: "Er weiß, wie es geht. Er hat uns letztens daran erinnert, dass er in vier Jahren in Salzburg vier Mal Meister und vier Mal Cupsieger wurde. Also er bringt die Erfolgsmentalität rein und die können wir richtig gut gebrauchen."

Im Profifußball bringen oftmals kleine Details das Werkl zum Laufen. Vielleicht hieß das fehlende Zahnrad im Salzburger Fall tatsächlich Zlatko Junuzovic.