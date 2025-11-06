#
Spieler
Verein
Damaliges Alter
Damaliger Gegner
Datum
1.
Max Down
FC Arsenal
15 Jahre, 10 Monate, 4 Tage
SK Slavia Praga
04.11.2025
2.
Youssoufa Moukoko
Borussia Dortmund
16 Jahre, 18 Tage
Zenit St. Petersburg
08.12.2020
3.
Lamine Yamal
FC Barcelona
16 Jahre, 2 Monate, 6 Tage
Royal Antwerpen FC
19.09.2023
4.
Celestine Babayaro
RSC Anderlecht
16 Jahre, 2 Monate, 25 Tage
Steaua Bukarest
23.11.1994
5.
Rayan Cherki
Olympique Lyon
16 Jahre, 3 Monate, 10 Tage
Zenit St. Petersburg
27.11.2019
6.
Alen Halilovic
GNK Dinamo Zagreb
16 Jahre, 4 Monate, 6 Tage
FC Paris Saint-Germain
24.10.2012
7.
Youri Tielemans
RSC Anderlecht
16 Jahre, 4 Monate, 25 Tage
Olympiakos Piräus
02.10.2013
8.
Fancesco Camarda
AC Mailand
16 Jahre, 7 Monate, 12 Tage
Club Brügge
22.10.2024
9.
Warren Zaire-Emery
FC Paris Saint-Germain
16 Jahre, 7 Monate, 17 Tage
Maccabi Haifa
25.10.2022
10.
Charalampos Mavrias
Panathinaikos Athen
16 Jahre, 7 Monate, 29 Tage
Rubin Kazan
20.10.2010
NEWS
Die 10 jüngsten Spieler der Champions-League-Geschichte
Max Dowman ist der jüngste Spieler, der je in der Champions League spielte. Für seinen Verein Arsenal kam er beim 3:0-Sieg gegen Slavia Prag erstmals zum Einsatz.
Max Dowman gab am Dienstag beim Sieg 3:0-Sieg des FC Arsenal gegen Slavia Prag im Alter von nur 15 Jahren und 308 Tagen sein Champions-League-Debüt. Er wurde damit zum jüngsten eingesetzten Spieler des Wettbewerbs und verdrängt somit den bisherigen Rekordhalter Youssoufa Moukoko.
In der Tabelle der jüngsten CL-Spieler findet sich neben Dowman und Moukoko unter anderem auch Barcelonas Lamine Yamal, der mit 16 Jahren und 68 Tagen aktuell Rang drei belegt.