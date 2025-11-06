NEWS

Die 10 jüngsten Spieler der Champions-League-Geschichte

Max Dowman ist der jüngste Spieler, der je in der Champions League spielte. Für seinen Verein Arsenal kam er beim 3:0-Sieg gegen Slavia Prag erstmals zum Einsatz.

Max Dowman gab am Dienstag beim Sieg 3:0-Sieg des FC Arsenal gegen Slavia Prag im Alter von nur 15 Jahren und 308 Tagen sein Champions-League-Debüt. Er wurde damit zum jüngsten eingesetzten Spieler des Wettbewerbs und verdrängt somit den bisherigen Rekordhalter Youssoufa Moukoko.

In der Tabelle der jüngsten CL-Spieler findet sich neben Dowman und Moukoko unter anderem auch Barcelonas Lamine Yamal, der mit 16 Jahren und 68 Tagen aktuell Rang drei belegt.

Das sind die 10 jüngsten Spieler der Champions-League-Historie:

#

Spieler

Verein

Damaliges Alter

Damaliger Gegner

Datum

1.

Max Down

FC Arsenal

15 Jahre, 10 Monate, 4 Tage

SK Slavia Praga

04.11.2025

2.

Youssoufa Moukoko

Borussia Dortmund

16 Jahre, 18 Tage

Zenit St. Petersburg

08.12.2020

3.

Lamine Yamal

FC Barcelona

16 Jahre, 2 Monate, 6 Tage

Royal Antwerpen FC

19.09.2023

4.

Celestine Babayaro

RSC Anderlecht

16 Jahre, 2 Monate, 25 Tage

Steaua Bukarest

23.11.1994

5.

Rayan Cherki

Olympique Lyon

16 Jahre, 3 Monate, 10 Tage

Zenit St. Petersburg

27.11.2019

6.

Alen Halilovic

GNK Dinamo Zagreb

16 Jahre, 4 Monate, 6 Tage

FC Paris Saint-Germain

24.10.2012

7.

Youri Tielemans

RSC Anderlecht

16 Jahre, 4 Monate, 25 Tage

Olympiakos Piräus

02.10.2013

8.

Fancesco Camarda

AC Mailand

16 Jahre, 7 Monate, 12 Tage

Club Brügge

22.10.2024

9.

Warren Zaire-Emery

FC Paris Saint-Germain

16 Jahre, 7 Monate, 17 Tage

Maccabi Haifa

25.10.2022

10.

Charalampos Mavrias

Panathinaikos Athen

16 Jahre, 7 Monate, 29 Tage

Rubin Kazan

20.10.2010

