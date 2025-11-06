Dreimal "Nicht genügend" - Die Noten zur nächsten Rapid-Pleite

Rapid bleibt in Europa weiter punktlos!

Auch im Heimspiel gegen Universitatea Craiova gab es für die "Grün-Weißen" nichts zu holen (zum Spielbericht >>>).

30 ordentliche Minuten, konnten 60 enttäuschende Minuten am Ende nicht wettmachen und so kassierte der SK Rapid eine verdiente 0:1-Niederlage. Dass zudem Paul Gartler "Man of the Match" bei den Rapidlern war, spricht Bände.

LAOLA1 analysiert die Leistung aller Rapid-Kicker und verteilt Noten (1=Sehr Gut, 2=Gut, 3=Befriedigend, 4=Genügend, 5=Nicht Genügend, "-" = zu kurz eingesetzt).