Messi und Ronaldo dabei! Die Shortlist der FIFA-Weltelf

Die FIFA und FIFPRO geben die 26 Kandidaten für die Weltelf bekannt.

Wie schon in den letzten vier Jahren ist auch heuer kein Österreicher dabei. Zuletzt schaffte es 2021 David Alaba auf die Shortlist.

Dafür gehört mit Erling Haaland ein Ex-Salzburger zu den Finalisten der "World XI". Überraschenderweise gehören zudem Lionel Messi (38) und Cristiano Ronaldo (40) zur Auswahl. Der bekannteste Spieler, der von FIFPRO und FIFa nicht nominiert wurde, ist der amtierende FIFA-Weltfußballer Vinicius Junior.

Die 26-köpfige Shortlist im Überblick:

Torhüter

Alisson Becker (Liverpool, Brasilien)

Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgien)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Manchester City, Italien)

Verteidiger

Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Real Madrid, England)

Pau Cubarsi (Barcelona, Spanien)

Virgil van Dijk (Liverpool, Niederlande)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marokko)

Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brasilien)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

William Saliba (Arsenal, Frankreich)

Mittelfeldspieler

Jude Bellingham (Real Madrid, England)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Napoli, Belgien)

Luka Modric (Real Madrid/AC Milan, Kroatien)

Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)

Cole Palmer (Chelsea, England)

Pedri (Barcelona, Spanien)

Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)

Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Angreifer

Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain, Frankreich)

Erling Haaland (Manchester City, Norwegen)

Kylian Mbappe (Real Madrid, Frankreich)

Lionel Messi (Inter Miami, Argentinien)

Raphinha (Barcelona, Brasilien)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool, Ägypten)

Lamine Yamal (Barcelona, Spanien)