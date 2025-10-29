NEWS

Messi und Ronaldo dabei! Die Shortlist der FIFA-Weltelf

26 Nominierte gibt es vorerst für die "World XI" der FIFA und FIFPRO. Ein Österreicher ist nicht dabei.

Messi und Ronaldo dabei! Die Shortlist der FIFA-Weltelf Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die FIFA und FIFPRO geben die 26 Kandidaten für die Weltelf bekannt.

Wie schon in den letzten vier Jahren ist auch heuer kein Österreicher dabei. Zuletzt schaffte es 2021 David Alaba auf die Shortlist.

Dafür gehört mit Erling Haaland ein Ex-Salzburger zu den Finalisten der "World XI". Überraschenderweise gehören zudem Lionel Messi (38) und Cristiano Ronaldo (40) zur Auswahl. Der bekannteste Spieler, der von FIFPRO und FIFa nicht nominiert wurde, ist der amtierende FIFA-Weltfußballer Vinicius Junior.

Die 26-köpfige Shortlist im Überblick:

Torhüter

Alisson Becker (Liverpool, Brasilien)
Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgien)
Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Manchester City, Italien)

Verteidiger

Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Real Madrid, England)
Pau Cubarsi (Barcelona, Spanien)
Virgil van Dijk (Liverpool, Niederlande)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marokko)
Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brasilien)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)
William Saliba (Arsenal, Frankreich)

Mittelfeldspieler

Jude Bellingham (Real Madrid, England)
Kevin De Bruyne (Manchester City/Napoli, Belgien)
Luka Modric (Real Madrid/AC Milan, Kroatien)
Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)
Cole Palmer (Chelsea, England)
Pedri (Barcelona, Spanien)
Federico Valverde (Real Madrid, Uruguay)
Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Angreifer

Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain, Frankreich)
Erling Haaland (Manchester City, Norwegen)
Kylian Mbappe (Real Madrid, Frankreich)
Lionel Messi (Inter Miami, Argentinien)
Raphinha (Barcelona, Brasilien)
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)
Mohamed Salah (Liverpool, Ägypten)
Lamine Yamal (Barcelona, Spanien)

Alaba jagt Messi! Die Kicker mit den meisten Klubtiteln

#22 - Arjen Robben - 30 Titel
#22 - Fernandinho - 30 Titel

Slideshow starten

25 Bilder

Mehr zum Thema

Lionel Messi über WM 2026: "Möchte dabei sein"

Lionel Messi über WM 2026: "Möchte dabei sein"

FIFA WM
Cupsieger! So eroberte Sturm den ersten Titel der Klubgeschichte

Cupsieger! So eroberte Sturm den ersten Titel der Klubgeschichte

ÖFB-Cup
Erfolgreicher Playoff-Auftakt: Wolf und Fitz feiern Siege

Erfolgreicher Playoff-Auftakt: Wolf und Fitz feiern Siege

International
1
Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

Die 20 ÖFB-Frauen mit den meisten Länderspiel-Einsätzen

ÖFB-Team
4
Feiersinger tritt aus dem Nationalteam zurück!

Feiersinger tritt aus dem Nationalteam zurück!

ÖFB-Team
5
Baumgartner schießt Leipzig mit Doppelpack in nächste Pokal-Runde

Baumgartner schießt Leipzig mit Doppelpack in nächste Pokal-Runde

International
6
Tabellenführung verteidigt! Napoli gewinnt bei Lecce knapp

Tabellenführung verteidigt! Napoli gewinnt bei Lecce knapp

Serie A
Kommentare

Kommentare

Fußball Sonstiges (Fußball) Lionel Messi Cristiano Ronaldo FIFA FIFPro World XI Erling Braut Haaland