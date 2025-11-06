Salzburger Erleichterung: "Gibt keinen besseren Boost"

Yorbe Vertessen war es schließlich, der nach einem perfekten Stangler von Aleksa Terzic nur mehr den Fuß zum 1:0 hinhalten musste. Den Deckel drauf machte dann Terzic höchstpersönlich mit einem absoluten Traumtor in Minute 80.

"Wobei ich den Assist fast besser als das Tor fand. Da bin ich der Einzige, aber er war einfach wichtiger", grinst Letsch.

Und Rasmussen verrät: "Er hat schon vor dem Spiel angekündigt, dass er ein Tor schießt - Hut ab, das hat er nicht schlecht gemacht."

Die unwahrscheinlichen Salzburger Matchwinner

Rasmussen, Terzic und auch Vertessen - sie alle hatten in dieser Saison schon mit schwierigen Phasen zu kämpfen und sahen sich teils harscher Kritik ausgesetzt.

Kein Wunder also, dass speziell Letzterer von einer "großen Erleichterung" spricht. Letsch hingegen will dieses Wort nicht in den Mund nehmen, freilich merkt man aber auch dem schon als angezählt gegoltenen Übungsleiter die nach vier Siegen in Folge von den Schultern abgefallene Last an.

Auch Letsch darf durchatmen

"Es ist schon ein paar Tage her, dass wir ein Heimspiel im europäischen Wettbewerb gewonnen haben", spricht Letsch den Umstand an, dass die Salzburger seit einem 1:0 über Dinamo Zagreb im Oktober 2022 in einem UEFA-Hauptbewerb nicht mehr auf eigenem Boden siegen konnten.

Der Schwung aus diesem - speziell zu diesem Zeitpunkt - enorm wichtigen Erfolg werde freilich mitgenommen: "Du kannst dir immer Selbstvertrauen aus gelungenen Aktionen ziehen, aber es gibt keinen besseren Boost als einen Sieg."

Legen die "Bullen" am Sonntag auch noch den fünften Sieg in Serie hin, wenn es auswärts bei Meister aus Graz um die Verteidigung der Tabellenführung bzw. um den Ausbau derselbigen geht, können sie auf einen erfolgreichen Block vor der letzten Länderspielpause des Jahres zurückblicken; jegliche Trainerdiskussionen um Letsch wären endgültig verstummt.

"...dann interessiert uns nicht, was in der Europa League noch möglich ist"

Daran ändert auch wenig, dass die Salzburger Chancen auf ein Weiterkommen in der Europa League trotz des Dreiers am Donnerstag weiterhin gering sind.

"Jetzt steht ein Spiel beim amtierenden Meister an. Das ist das, was uns interessiert, und nicht das, was in der Europa League möglich ist", weiß Letsch um die Chance, die sich ihm und seiner Mannschaft in Graz bieten wird.

Und zwar jene, das Wort "Krise" vorerst wieder aus dem Salzburger Sprachgebrauch zu entfernen.