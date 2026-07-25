NEWS

Bei Donnarummas Hochzeit: Haaland ließ alle rudern

Manchester-City-Tormann Gianluigi Donnarumma feierte dieser Tage seine Hochzeit - Teamkollege Erling Haaland spielte kurzerhand den Ruder-Taktgeber.

Bei Donnarummas Hochzeit: Haaland ließ alle rudern Foto: © IMAGO / Visionhaus
Textquelle: © APA
Kommentare

Erling Haaland hat auf der Hochzeit des italienischen Nationaltorwarts Gianluigi Donnarumma die Hochzeitsgesellschaft zum Rudern gebracht.

Auf der Party seines Manchester-City-Kollegen gab der 26-jährige Stürmer - wie nach norwegischen Erfolgen bei der WM - mit einer Trommel den Takt vor.

Sowohl Haaland wie auch Donnarumma hatten bei der Ruder-Einlage sichtlich großen Spaß.

Auf dem Boden mitgerudert

Andere Festgäste hatten sich dazu auf den Boden gesetzt und machten dann mit großer Begeisterung Ruder-Bewegungen.

Ein Video zeigt, wie die Feiernden dabei "Ro" rufen - so wie die norwegischen Fans in den Stadien bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada.

Das Fest zur Hochzeit des 27-jährigen Donnarumma und seiner langjährigen 29-jährigen Freundin Alessia Elefante fand in der Nähe der Gemeinde Fasano in der süditalienischen Region Apulien statt.

Zuvor hatten die beiden auf dem Standesamt und in der Kirche San Giorgio Martire geheiratet.

Das Rudern im VIDEO:

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - Neymar (Brasilien)
#18 - David Villa (Spanien)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Schiri-Chef Kassai: "Haben ein hohes Niveau, aber brauchen mehr"

Schiri-Chef Kassai: "Haben ein hohes Niveau, aber brauchen mehr"

Fußball
9
ÖFB-Cup heute: Kremser SC - Austria Lustenau

ÖFB-Cup heute: Kremser SC - Austria Lustenau

ÖFB-Cup
Auch Real Madrid bietet 100 Millionen Euro für Leipzigs Diomande!

Auch Real Madrid bietet 100 Millionen Euro für Leipzigs Diomande!

Deutsche Bundesliga
1
Salzburg verleiht Oliver Lukic innerhalb der Liga

Salzburg verleiht Oliver Lukic innerhalb der Liga

Bundesliga
8
ÖFB-Cup heute: SC Kalsdorf - LASK

ÖFB-Cup heute: SC Kalsdorf - LASK

ÖFB-Cup
"War wirklich geschockt" - Demir packt über Galatasaray aus

"War wirklich geschockt" - Demir packt über Galatasaray aus

Bundesliga
39
Nur 8 Spiele in zwei Jahren: Mittelfeldspieler verlässt Salzburg

Nur 8 Spiele in zwei Jahren: Mittelfeldspieler verlässt Salzburg

Bundesliga
18

Kommentare

Fußball Gianluigi Donnarumma Sonstiges (Fußball) Erling Braut Haaland