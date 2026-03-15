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"Finalissima" Spanien vs. Argentinien wird ersatzlos gestrichen

Das angesetzte Spiel von Österreichs WM-Gegner hätte in Katar stattfinden sollen.

"Finalissima" Spanien vs. Argentinien wird ersatzlos gestrichen Foto: © GETTY
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Das für 27. März in Katar geplante Duell zwischen Europameister Spanien und Südamerika-Champion Argentinien ist aufgrund der politischen Situation in der Region abgesagt worden.

Das teilt die UEFA am Sonntag mit.

Für das als "Finalissima" bezeichnete Spiel werde es auch keinen Ersatztermin geben, heißt es weiter.

Eine Option sei es gewesen, ins Madrider Estadio Bernabeu auszuweichen, dies sei jedoch von Argentinien abgelehnt worden, vermeldet die Europäische Fußball-Union.

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