Irak will zu WM-Playoff-Spiel antreten

Die Nationalmannschaft des Irak drängt nicht mehr auf eine Verlegung des Play-off-Spiels für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

Wie Verbandspräsident Adnan Dirjal in einem Statement sagte, wird das Team in einem Privatflugzeug nach Mexiko reisen, um dort in der Nacht auf 1. April gegen Bolivien oder Suriname um einen der letzten Startplätze für die WM im Sommer anzutreten.

Wäre zweite Teilnahme nach 1986

"Wir müssen uns auf das Spiel konzentrieren und uns darauf vorbereiten. Wir haben ein Ziel: die Qualifikation für die Weltmeisterschaft", sagte Dirjal.

"Deshalb konzentrieren sich der irakische Fußballverband und der Trainerstab darauf, den Spielern alle geeigneten Bedingungen zu bieten, damit sie sich auf dieses Spiel konzentrieren und den Traum der irakischen Fans verwirklichen können."

Infolge des Iran-Konflikts hatte sich der Verband zuvor für eine Verlegung der Begegnung starkgemacht. Mittlerweile ist der nationale Verband mit der FIFA im Austausch und erhält Unterstützung, um antreten zu können.

Für den Irak wäre es in den USA, Kanada und Mexiko nach 1986 erst die zweite Teilnahme am größten Fußballturnier der Welt.