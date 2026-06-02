Liverpool-Ikone Dalglish macht Krebs-Diagnose öffentlich

Einen Tag nach Englands früherem Nationaltrainer Kevin Keegan hat auch der ehemalige schottische Fußball-Nationalspieler Sir Kenny Dalglish seine Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Aber ungewollt. "Wie mein unbeabsichtigter Beitrag in den sozialen Medien angedeutet hat, unterziehe ich mich derzeit einer Krebsbehandlung", schrieb der 75-Jährige. "Im Gegensatz zu meiner Handynutzung läuft die Behandlung gut", fügte er hinzu.

Genauere Angaben machte Liverpools Klub-Legende nicht. Er hoffe, dass seine Privatsphäre und die seiner Familie respektiert werde, erklärte Dalglish.

355 Spiele für die "Reds"

Der Schotte spielte zwischen 1977 und 1990 insgesamt 355 Mal für die Reds in der Premier League, erzielte 118 Tore, wurde sechsmal englischer Meister und gewann dreimal den Europacup der Landesmeister. Als Trainer von Liverpool holte er weitere vier Mal den englischen Meistertitel.

Erst am Montag hatte Kevin Keegan öffentlich gemacht, dass er an Krebs im fortgeschrittenen Stadium erkrankt ist. Bereits im Jänner hatte die Familie des 75-Jährigen bekanntgegeben, dass bei ihm Krebs diagnostiziert worden war.

Die Chancen auf Genesung lägen nach Aussage seines Arztes bei 33 Prozent. "Ich dachte, es wären 80 oder 90 Prozent", so Keegan. "Aber im Moment bin ich noch hier."