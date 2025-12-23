Platz
Name
Tore (Spiele)
Verein
Minuten pro Tor
1
Marvin Hernaus
25 (29)
SC Weiz
101
2
Thomas Fink
24 (30)
SC Weiz
112
3
Lukas Ried
22 (32)
SV Oberwart
121
4
Philipp Hosiner
21 (29)
Young Violets Austria Wien
106
5
Fabian Schubert
20 (21)
ASK Voitsberg
60
Can Alak
20 (18)
SC Schwaz
76
7
Adrian Grbic
18 (41)
FC Luzern
122
8
Elias Havel
17 (36)
TSV Hartberg
125
Daniel Markl
17 (31)
SV Lafnitz
146
10
David Peham
15 (27)
SKU Amstetten
112
Luka Reischl
15 (29)
ADO Den Haag
115
Miroslav Beljan
15 (31)
SV Donau
128
Daniel Goriupp
15 (30)
ASK Voitsberg
153
Raul Florucz
15 (38)
Union Saint Gilloise
154
Fabian Wimmleitner
15 (28)
Union Gurten
167
16
Pierre Nagler
14 (28)
VfB Hohenems
169
Marco Fuchshofer
14 (29)
Deutschlandsberger SC
173
18
Alexander Hofleitner
13 (25)
Grazer AK
101
Lukas Brückler
13 (16)
SV Kuchl
109
Dominik Fitz
13 (31)
Minnesota United FC
185
Robert Zulj
13 (38)
Buriram United
197
Josef Pross
13 (32)
FCM Traiskirchen
215
23
Damian Maksimovic
12 (29)
Schwarz-Weiß Bregenz
142
Alexander Schmidt
12 (33)
Admira Wacker
157
Oliver Pranjic
12 (24)
SV Leobendorf
173
NEWS
Diese Österreicher sind die besten Torschützen des Jahres 2025
LAOLA1 hat in der Winterpause einen Blick auf das Fußball-Jahr 2025 geworfen und sich die Frage gestellt, welche Österreicher die meisten Treffer erzielt haben.
Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu und auch die Fußballligen haben sich in die Winterpause verabschiedet.
LAOLA1 hat die Zeit genutzt und die 25 besten österreichischen Torschützen des Kalenderjahrs 2025 aus den ersten drei heimischen Ligen (ADMIRAL Bundesliga, ADMIRAL 2. Liga und Regionalliga) sowie internationalen Ligen herausgesucht. Dabei wurden Treffer bei Pflichtspielen berücksichtigt. Tore beim Nationalteam wurden nicht in die Statistik miteinbezogen.
Die Trefferquote der einzelnen Akteure ist durchaus beachtlich. Sechs Spieler schossen 20 oder mehr Tore für ihren Verein.