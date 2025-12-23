Diese Österreicher sind die besten Torschützen des Jahres 2025

NEWS

LAOLA1 hat in der Winterpause einen Blick auf das Fußball-Jahr 2025 geworfen und sich die Frage gestellt, welche Österreicher die meisten Treffer erzielt haben.

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu und auch die Fußballligen haben sich in die Winterpause verabschiedet.

LAOLA1 hat die Zeit genutzt und die 25 besten österreichischen Torschützen des Kalenderjahrs 2025 aus den ersten drei heimischen Ligen (ADMIRAL Bundesliga, ADMIRAL 2. Liga und Regionalliga) sowie internationalen Ligen herausgesucht. Dabei wurden Treffer bei Pflichtspielen berücksichtigt. Tore beim Nationalteam wurden nicht in die Statistik miteinbezogen.

Die Trefferquote der einzelnen Akteure ist durchaus beachtlich. Sechs Spieler schossen 20 oder mehr Tore für ihren Verein.

Die besten österreichischen Torschützen im Überblick:

Platz

Name

Tore (Spiele)

Verein

Minuten pro Tor

1

Marvin Hernaus

25 (29)

SC Weiz

101

2

Thomas Fink

24 (30)

SC Weiz

112

3

Lukas Ried

22 (32)

SV Oberwart

121

4

Philipp Hosiner

21 (29)

Young Violets Austria Wien

106

5

Fabian Schubert

20 (21)

ASK Voitsberg

60

Can Alak

20 (18)

SC Schwaz

76

7

Adrian Grbic

18 (41)

FC Luzern

122

8

Elias Havel

17 (36)

TSV Hartberg

125

Daniel Markl

17 (31)

SV Lafnitz

146

10

David Peham

15 (27)

SKU Amstetten

112

Luka Reischl

15 (29)

ADO Den Haag

115

Miroslav Beljan

15 (31)

SV Donau

128

Daniel Goriupp

15 (30)

ASK Voitsberg

153

Raul Florucz

15 (38)

Union Saint Gilloise

154

Fabian Wimmleitner

15 (28)

Union Gurten

167

16

Pierre Nagler

14 (28)

VfB Hohenems

169

Marco Fuchshofer

14 (29)

Deutschlandsberger SC

173

18

Alexander Hofleitner

13 (25)

Grazer AK

101

Lukas Brückler

13 (16)

SV Kuchl

109

Dominik Fitz

13 (31)

Minnesota United FC

185

Robert Zulj

13 (38)

Buriram United

197

Josef Pross

13 (32)

FCM Traiskirchen

215

23

Damian Maksimovic

12 (29)

Schwarz-Weiß Bregenz

142

Alexander Schmidt

12 (33)

Admira Wacker

157

Oliver Pranjic

12 (24)

SV Leobendorf

173

