Diese Österreicher sind die besten Torschützen des Jahres 2025

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu und auch die Fußballligen haben sich in die Winterpause verabschiedet.

LAOLA1 hat die Zeit genutzt und die 25 besten österreichischen Torschützen des Kalenderjahrs 2025 aus den ersten drei heimischen Ligen (ADMIRAL Bundesliga, ADMIRAL 2. Liga und Regionalliga) sowie internationalen Ligen herausgesucht. Dabei wurden Treffer bei Pflichtspielen berücksichtigt. Tore beim Nationalteam wurden nicht in die Statistik miteinbezogen.

Die Trefferquote der einzelnen Akteure ist durchaus beachtlich. Sechs Spieler schossen 20 oder mehr Tore für ihren Verein.

Die besten österreichischen Torschützen im Überblick: