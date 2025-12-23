-
Das LAOLA1-Team der Bundesliga-Herbstsaison 2025/26Fußball - ADMIRAL Bundesliga
-
Kein meisterliches Zeugnis für Sturm Graz?Ansakonferenz
-
Notenvergabe in der Bundesliga I #Ansakonferenz (EP66)Ansakonferenz
-
Nach Europacup-Blamage: Best of NetzreaktionenEuropacöp
-
Ansakonferenz (EP65) - Sturm-Chaos trotz Derbysieg?Ansakonferenz
-
Sturm und Säumel: Wie geht es weiter?Ansakonferenz
NEWS
Entscheidung in Sturms Trainersuche gefallen
Laut LAOLA1-Informationen ist die Nachfolge von Jürgen Säumel geklärt.
Der SK Sturm Graz ist sich nach LAOLA1-Informationen mit Maximilian Senft einig.
Der bisherige Coach der SV Ried soll neuer Cheftrainer des amtierenden Meisters werden und damit auf Jürgen Säumel folgen.
Die Einigung mit den Innviertlern ist vor der Vollzugsmeldung noch ausständig, sollte aber keine Hürde darstellen.
Von Wunschkandidat Gerald Scheiblehner gab es am Montag eine Absage, womit der Weg für den 36-Jährigen frei wurde.