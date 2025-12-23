NEWS

Entscheidung in Sturms Trainersuche gefallen

Laut LAOLA1-Informationen ist die Nachfolge von Jürgen Säumel geklärt.

Entscheidung in Sturms Trainersuche gefallen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Der SK Sturm Graz ist sich nach LAOLA1-Informationen mit Maximilian Senft einig.

Der bisherige Coach der SV Ried soll neuer Cheftrainer des amtierenden Meisters werden und damit auf Jürgen Säumel folgen.

Die Einigung mit den Innviertlern ist vor der Vollzugsmeldung noch ausständig, sollte aber keine Hürde darstellen.

Von Wunschkandidat Gerald Scheiblehner gab es am Montag eine Absage, womit der Weg für den 36-Jährigen frei wurde.

