"Wenn ein Österreicher den Brasilianern das Fußball spielen beibringen will, ist das, wie wenn man einen Brasilianer die Streif runterschickt", das sagt zumindest Markus Schruf im Interview mit LAOLA1.

Schruf lacht, wenn er diesen Satz sagt – und doch steckt viel Wahrheit darin. Denn der Niederösterreicher versucht genau das: Er bringt in den Favelas Brasiliens Kindern und Jugendlichen den Fußball näher – und schenkt ihnen damit weit mehr als sportliche Perspektiven.

Durch Fußball die soziale Leiter empor steigen

Markus Schruf ist Gründer und Leiter des Projekts "Base Brasil Fußballschulen", das rund 3.500 Kinder in 30 Städten und Gemeinden in Brasilien betreut. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche durch Fußball von der Straße zu holen.

Im größten Land Südamerikas ist es möglich, durch Fußball die soziale Leiter empor zu steigen. Schruf will den Kindern in seinen Schulen aber nicht nur eine sportliche Chance bieten.