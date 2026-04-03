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Wacker feiert in Salzburg nächsten Sieg

Die Innsbrucker marschieren damit weiter in Richtung Aufstieg.

Wacker feiert in Salzburg nächsten Sieg Foto: © GEPA
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Der FC Wacker Innsbruck feiert am 22. Spieltag der Regionalliga West den nächsten Sieg.

Die Tiroler setzen sich auswärts gegen Wals-Grünau mit 2:0 durch. Die Treffer besorgen Lucas Scholl (69.) und Florian Kopp (83.).

Zwar gewinnen auch die direkten Verfolger FC Dornbirn und SV Seekirchen, dennoch sind die Innsbrucker weiter mit 15 Punkten Vorsprung unangefochten an der Tabellenspitze.

Deutliche Niederlage für Leobendorf

In der Regionalliga Ost kassiert der Tabellenführer hingegen eine deutliche Niederlage.

SV Leobendorf muss sich mit 0:4 beim FC Marchfeld Donauauen geschlagen geben. Da Verfolger SV Gloggnitz einen 2:0-Sieg gegen TWL Elektra feiert, ist der Vorsprung von Leobendorf auf die Gloggnitzer auf einen Punkt geschrumpft.

Ebenfalls eine klare Niederlage gibt es für die LASK Amateure in der Regionalliga Mitte. Die jungen Athletiker verlieren beim SC Weiz mit 1:5.

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