SV Horn befördert Ex-Zweitliga-Coach

Den sofortigen Wiederaufstieg hat der SV Horn in dieser Saison verpasst. Nach der Spielzeit steht, wie schon bekannt war, ein Trainerwechsel an.

Der neue Mann wurde jetzt vorgestellt. Amateure-Trainer Stefan Hirczy darf sich über eine Beförderung freuen. Zuletzt führte er das Zweierteam aus der Abstiegszone der Gebietsliga.

Hirczy startete im NWZ

Hirczy ist seit 2023 im Verein, arbeitete dort vorwiegend im NWZ. Mit der U16 holte er 2024/25 die ÖFB-Jugendregionalliga.

"Für mich ist Stefan Hirczy die beste Lösung. Er kennt den Verein und steht für eine klare Philosophie in der Arbeit mit jungen Spielern. Unser Ziel ist es, junge Talente Schritt für Schritt in den Kader zu integrieren und weiterzuentwickeln", so Sportdirektor Michael Hennebichler.

Erfahrungen im Profibereich

Der 37-Jährige kann aber auch Erfahrung im Profifußball vorweisen. 2021 war er für 13 Spiele Cheftrainer der Juniors Oberösterreich in der ADMIRAL 2. Liga, trainierte dort unter anderem Keito Nakamura. Mit einem Punkteschnitt von 0,62 war er dort seinen Job allerdings relativ schnell wieder los.

2022/23 assistierte der Lehrer Mitja Mörec beim FAC.