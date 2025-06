Der SV Austria Salzburg steht unmittelbar vor dem Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga. Um in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs reüssieren zu können, möchte sich der Klub im sportlichen Bereich breiter aufstellen.

Ein Sportdirektor soll Trainer Christian Schaider, der aktuell auch als Sportlicher Leiter fungiert, entlasten. Von Wunschkandidat Heimo Pfeifenberger holte sich der Traditionsverein kürzlich eine Absage ein. Mit Andreas Heraf soll ein weiterer prominenter Name aus dem Rennen sein.

Positive Signale von beiden Seiten

Die heißeste Spur führt laut den "SN" aktuell zu Roland Kirchler, der erst vor Kurzem die sportliche Führung beim Bundesligisten SCR Altach abgegeben hat.

Wie das Regionalblatt weiter berichtet, befindet sich der SV Austria Salzburg bereits in Verhandlungen mit Kirchler. In der vergangenen Woche sollen sich beide Parteien in Salzburg getroffen haben. Das erste Gespräch ist positiv verlaufen, eine Zusammenarbeit ist für beide Seiten vorstellbar. Ein weiteres Treffen ist noch vor dem Meisterschaftsfinale geplant.

In die Karten möchte sich Präsident Claus Salzmann nicht blicken lassen: "Wir führen mehrere Gespräche, Namen will ich keine nennen."

Neben Kirchler soll Salzmann auch zum ehemaligen Ried-Manager Stefan Reiter Kontakt aufgenommen haben. Der Oberösterreicher erteilte dem Klub jedoch eine Absage. Zum Thema könnte mit Thomas Reifeltshammer ein anderer ehemaliger Sportdirektor der Innviertler werden.

