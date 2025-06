Austria Salzburg? Das sagt Andreas Heraf zu den Gerüchten

Kehrt Andreas Heraf bald schon wieder in den österreichischen Profifußball zurück?

Mitte April brachten die "Salzburger Nachrichten" den Ex-Bundesliga-Coach mit einem Wechsel als Sportdirektor zu Austria Salzburg in Verbindung.

Die Suche der Mozartstädter hält nach wie vor an. Mit Heimo Pfeifenberger hat ein Topkandidat bereits abgesagt (hier nachlesen >>>).

So könnte Heraf wieder ins Spiel kommen. Der Wiener betonte zuletzt im "Sonntagstalk" von "Salzburg24" aber: "Ich hätte mich gefreut, denn die Stelle bei Austria Salzburg wäre sicher eine spannende Aufgabe gewesen. Bis jetzt hat jedenfalls niemand mit mir gesprochen. Darum denke ich, dass es auch andere Kandidaten geben wird."

Heraf glaubt an Aufstieg

Völlig abgeneigt dürfte er einem Engagement also nicht sein. Der Wiener glaubt fest, an einen Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga. Am letzten Spieltag der Regionalliga West brauchen die Mozartstädter dafür einen Zähler im Heimspiel gegen Schwaz.

Gerade die Fans würden den Klub besonders machen und die ADMIRAL 2. Liga bereichern.

"Wenn man diese Gedanken als Sportdirektor weiterdenkt, dann sehe ich Austria Salzburg irgendwann wieder in der ersten Liga. Das ist für mich einfach nicht aufzuhalten, weil der Verein eine so große Strahlkraft hat und nicht umzubringen ist", so Heraf.

