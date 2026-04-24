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Gloggnitz deklassiert Neusiedl - Sportclub glückt Premierensieg

Die Niederösterreicher kehren als Tabellenführer rasch auf die Siegerstraße zurück. Für den Wiener Sportclub gibt es den ersten Sieg im neuen Stadion.

Gloggnitz deklassiert Neusiedl - Sportclub glückt Premierensieg
Textquelle: © LAOLA1
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Die SV Gloggnitz feiert am 28. Spieltag der Regionalliga Ost einen klaren 5:1-Auswärtssieg gegen SC Neusiedl am See.

Damit kehren die Niederösterreicher nach der klaren Heimpleite vor einer Woche gegen Oberwart (0:4) rasch wieder zurück auf die Siegerstraße.

Natürlich holt sich Gloggnitz damit vor dem Topspiel in der kommenden Woche gegen Leobendorf viel Selbstvertrauen.

Sportclub bejubelt den ersten Heimsieg im neuen Stadion

Für den Wiener Sportclub gibt es hingegen einen Heimsieg zu bejubeln. Die Hernalser feiern mit dem 4:0-Erfolg über TWL Elektra den ersten Sieg nach der Eröffnung im revitalisierten Stadion in Wien-Hernals.

Der SC/ESC Parndorf und der Kremser SC lassen hingegen beim 0:0-Remis im Verfolgerduell wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze aus.

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