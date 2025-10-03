In der zehnten Runde der Regionalliga Ost gibt der Favoritner AC die Rote Laterne an TWL Elektra ab. Die setzen sich im direkten Duell auswärts mit 3:1 durch.

Brooklyn Jacques Barataud mit einem Doppelpack und Darko Razmoski bringen den Favoritnern den Sieg.

Der Wiener Sportclub unterliegt im ersten Spiel nach der Entlassung von Robert Weinstabl dem SV Horn mit 1:5. Den Waldviertlern hilft der Sieg, nach wie vor zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Leobendorf. Der Leader kommt gegen Neusiedl zu einem 1:0-Erfolg.

Leobendorfs Niklas Streimelweger sieht wegen Torraubs schon nach 19 Minuten Rot. Kurz zuvor erzielt Bernhard Hahn den letztlich entscheidenden Treffer.

Als einziges Team des Führungsduos muss der SV Gloggnitz Punkte abgeben. Beim SV Oberwart setzt es eine 0:1-Niederlage.

Die weiteren Ergebnisse:

Parndorf vs. Wiener Viktoria 2:1

Marchfeld Donauauen vs. Sportunion Mauer 2:1

SV Donau vs. SC Retz 2:0