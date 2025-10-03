Suche
    news

    Regionalliga Mitte: Voitsberg überrollt Deutschlandsberg

    Der Tabellendritte zeigt sich am Freitagabend in Torlaune.

    Regionalliga Mitte: Voitsberg überrollt Deutschlandsberg Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der ASK Voitsberg fährt in der zehnten Runde der Regionalliga Mitte einen 8:0-Triumph über Deutschlandsberg

    Schon zur Pause führt der ehemalige Zweitligist mit 4:0, auch nach der Pause lassen die Weststeirer nicht locker. Fabian Schubert und Lukas Parger erzielen jeweils einen Doppelpack. 

    In der Tabelle verbleibt Voitsberg auf Rang drei, der Rückstand auf die führenden LASK Amateure beträgt aber nur einen Punkt. 

    In den beiden übrigen Begegnungen ging es weniger trefferreich zu. Wallern/St. Marienkirchen gewinnt gegen SK Treibach mit 1:0. ASKÖ Oedt feiert einen 4:1-Erfolg bei ATUS Velden. 

    Mehr zum Thema

    RLM: Deutschlandsberg mit knappem Heimsieg über WAC Amateure

    RLM: Deutschlandsberg mit knappem Heimsieg über WAC Amateure

    Regionalligen
    Wacker Innsbruck weiter auf Aufstiegskurs

    Wacker Innsbruck weiter auf Aufstiegskurs

    Regionalligen
    10
    Wiener Viktoria: Ein Grätzlverein, der mehr sein will

    Wiener Viktoria: Ein Grätzlverein, der mehr sein will

    Regionalligen
    "Magisch" - Große Vorfreude bei St. Pölten vor CL-Start

    "Magisch" - Große Vorfreude bei St. Pölten vor CL-Start

    Frauen-Fußball
    1
    Kein Abgang? Harry Kane über mögliche Vertragsverlängerung

    Kein Abgang? Harry Kane über mögliche Vertragsverlängerung

    Deutschland - Bundesliga
    5
    Kurios! Vater und Sohn verlieren Trainerjob in Griechenland

    Kurios! Vater und Sohn verlieren Trainerjob in Griechenland

    Griechenland
    1
    Unzufrieden! Bellingham-Abgang im Winter möglich

    Unzufrieden! Bellingham-Abgang im Winter möglich

    Deutschland - Bundesliga
    10
    Xaver Schlager ist zurück im Mannschaftstraining

    Xaver Schlager ist zurück im Mannschaftstraining

    Deutschland - Bundesliga

    Kommentare