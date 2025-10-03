Regionalliga Mitte: Voitsberg überrollt Deutschlandsberg

Der ASK Voitsberg fährt in der zehnten Runde der Regionalliga Mitte einen 8:0-Triumph über Deutschlandsberg.

Schon zur Pause führt der ehemalige Zweitligist mit 4:0, auch nach der Pause lassen die Weststeirer nicht locker. Fabian Schubert und Lukas Parger erzielen jeweils einen Doppelpack.

In der Tabelle verbleibt Voitsberg auf Rang drei, der Rückstand auf die führenden LASK Amateure beträgt aber nur einen Punkt.

In den beiden übrigen Begegnungen ging es weniger trefferreich zu. Wallern/St. Marienkirchen gewinnt gegen SK Treibach mit 1:0. ASKÖ Oedt feiert einen 4:1-Erfolg bei ATUS Velden.