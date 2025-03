RLM: Wikinger gewinnen in Unterzahl klar in Leoben

Nächste Pleite für den DSV Leoben!

Die Steirer kassieren in der 19. Runde der Regionalliga Mitte gegen die Jungen Wikinger Ried eine deutliche 0:3-Heimniederlage und sind damit im neuen Jahr weiter sieglos.

Berger schießt die Oberösterreicher bereits in der zweiten Minute in Führung. Nach einem Platzverweis von Burghart müssen die Rieder über eine Stunde in Unterzahl agieren (26.). Am Auswärtserfolg ändert das jedoch wenig.

Nach dem Seitenwechsel sorgen Zetic (66.) und Berger mit seinem zweiten Treffer (70.) für klare Verhältnisse. Die Wikinger springen durch den zehnten Saisonerfolg auf Rang sechs, Leoben ist noch Dritter.

Wallern verpasst Tabellenführung

Den Sprung an die Tabellenspitze verpasst hingegen der SV Wallern. Die Oberösterreicher kommen bei den LASK Amateuren nur zu einem 1:1-Remis. Diallo bringt die Zweitvertretung der Linzer vom Punkt in Führung (38.), Affenzeller kann nach dem Seitenwechsel nur noch ausgleichen (49.).

Wallern bleibt damit zwei Punkte hinter Leader Wels auf Rang zwei, die LASK Amateure sind 15.

Zwei Heimsiege in der Regionalliga West

In der Regionalliga West feiert Reichenau dank eines Doppelpacks von Plattner (1./13.) einen 2:0-Heimsieg gegen Saalfelden. Reichenau bleibt damit am Top-Duo Imst und Austria Salzburg dran und hat mit einem Spiel mehr drei Punkte Rückstand.

Im zweiten Spiel der 18. Runde in der Westliga gewinnt St. Johann das Tiroler Duell gegen den FC Kitzbühel mit 2:1.

Diese Ex-Stars tummeln sich derzeit in Österreichs Unterhaus