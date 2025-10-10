Suche
    RLM: Voitsberg mit Kantersieg weiter Spitzenreiter

    Der LigaZwa-Absteiger feiert in Gleisdorf einen Kantersieg. Oedt gewinnt das Topspiel gegen Kalsdorf.

    Der ASK Voitsberg holt in der elften Runde der Regionalliga Mitte einen 6:1-Kantersieg in Gleisdorf.

    Bereits nach 20 Minuten ist die Partie schon entschieden, die Voitsberger führen dank Treffer von Jager (8.), Schubert (12.) und Neubauer (20.) mit 3:0.

    In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelingt den Gastgebern durch Berger der Anschlusstreffer (45.+3). Doch auch nach Wiederanpfiff treffen die Gäste weiter.

    Jager schnürt den Doppelpack (57.), ehe sich auch Parger in die Schützenliste eintragen darf (64.). Zum Schlusspunkt trifft erneut Jager in der 70. Spielminute.

    So bleibt Voitsberg mit 28 Punkten weiter Spitzenreiter. Gleisdorf hält bei sechs Zählern.

    Oedt siegt im Topduell

    Oedt bezwingt Kalsdorf auswärts klar mit 3:0 und liegt mit 22 Punkten als Vierter nun nur zwei Zähler hinter den Steirern (24 Pkt.).

    Die WAC Amateure bezwingen Lafnitz klar mit 4:1. Velden gewinnt mit 3:2 in Gurten. Keinen Sieger gibt es in den Duellen Weiz gegen Treibach (1:1) sowie Wallern/St. Marienkirchen gegen die Jungen Wikinger Ried (3:3).

    Deutschlandsberg bezwingt St. Anna/Aigen mit 1:0.

