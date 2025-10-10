Suche
    SV Gloggnitz SV Gloggnitz GLO
    SC Neusiedl am See 1919 SC Neusiedl am See 1919 NEU
    Endstand
    3:1
    1:0, 2:1
    news

    Sport-Club gewinnt erstes Spiel nach Trainerwechsel

    Die Hernalser können im ersten Spiel unter Neo-Coach Stefan Rapp gewinnen. Auch Gloggnitz und der FavAC siegen.

    Sport-Club gewinnt erstes Spiel nach Trainerwechsel Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der Wiener Sport-Club bezwingt TWL Elektra in der elften Runde der Regionalliga Ost mit 2:1.

    Im ersten Spiel unter Neo-Trainer Stefan Rapp liegen die Hernalser zur Halbzeit noch mit 0:1 zurück, Hoscha bringt die Elektra bereits in der sechsten Spielminute in Führung.

    Nach Wiederanpfiff können die Gäste die Partie aber drehen. Das gelingt in Person von Luka Gusic. Er trifft zunächst in Minute 61 zum 1:1, keine zehn Minuten später dreht er dann das Spiel (70.).

    Es ist der dritte Saisonsieg in einer bisher enttäuschenden Spielzeit für den Sport-Club, der nun bei zwölf Punkten hält. TWL Elektra bleibt mit drei Punkten Schlusslicht.

    Gloggnitz und FavAC siegen

    Die SV Gloggnitz schlägt Neusiedl am See mit 3:1.

    In der 28. Minute gehen die Hausherren durch Röcher in Führung. Nach der Halbzeitpause kommen die Burgenländer durch Dizdarevic zum Ausgleich (57.). Allerdings legen die Niederösterreicher nur wenig später durch Handler nach (63.).

    Kurz vor Abpfiff sorgt Svoboda für den Schlusspunkt (89.). Gloggnitz hält damit bei 21 Punkten und ist Tabellenzweiter. Neusiedl bleibt mit sechs Zählern im Abstiegskampf.

    Der Kremser SC remisiert 2:2 gegen Parndorf, auch im Duell Traiskirchen gegen Horn gibt es keinen Sieger (1:1). Der FavAC bezwingt Marchfeld Donauauen zuhause mit 2:0

    Kommentare