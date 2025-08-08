Suche
    ASK Voitsberg ASK Voitsberg VOI
    USV St. Anna am Aigen USV St. Anna am Aigen USV
    vor 3 Stunden
    • Spielbericht
    • Ticker
    • Live-Spielfeld
    • Aufstellung
    • Details
    • Tabelle
    news

    RLM: Austria-Schreck dreht nach Rückstand völlig auf

    Nach einem Fehlstart jubelt ASK Voitsberg über einen klaren Sieg gegen USV St. Anna. LASK Amateure stehen an der Spitze.

    RLM: Austria-Schreck dreht nach Rückstand völlig auf Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    ASK Voitsberg hat am 2. Spieltag der Regionalliga Mitte den ersten Saisonsieg eingefahren.

    Der Absteiger aus LigaZwa fertigt USV St. Anna trotz frühen Rückstands mit 4:1 ab. Treilter bringt die Gäste in der zweiten Minute in Führung. Vor der Pause drehen Schubert (18.) und Suppan (24.) die Partie.

    Suppan kann nach dem Seitenwechsel mit seinem zweiten Treffer nachlegen (48.), Goriupp macht es am Ende deutlich (70.). Der Bezwinger der Austria im ÖFB-Cup feiert nach dem 1:1 in Kalsdorf den ersten Saisonsieg. Für St. Anna setzt es wieder eine 1:4-Pleite (davor gegen WAC Amateure).

    Torreicher Spieltag in der RLM

    In ähnlicher Natur feiert Deutschlandsberger SC seinen ersten Saisonsieg. Gegen Wallern gibt es zuhause ein 5:2, Fuchshofer brilliert mit einem Hattrick. Nach früher Führung durch Ex-Sturm-Spieler Huspek schwächt Moser Wallern mit einer Roten Karte.

    Union Gurten jubelt beim FC Gleisdorf auch über einen Kantersieg. Mit einem 5:0 ist für Gurten auch der erste Saisonerfolg fixiert. Zwei torreiche Unentschieden gibt es bei SC Weiz-SC Kalsdorf (3:3) und SV Lafnitz-ASKÖ Oedt (2:2).

    Die LASK Amateure sind die einzige Mannschaft, welche zwei Siege in zwei Spielen holt. Daheim setzten sich die Athletiker nach Rückstand gegen ATUS Velden mit 2:1 durch. Das Tor zum Sieg fällt durch Zirngast spät in der 87. Minute.

    Die WAC Amateure (gegen SK Treibach) und Union Dietach (gegen SV Ried Amateure) können am Samstag mit dem LASK in puncto Siege gleichziehen.

    Wiener Sportclub verpasst im ersten RLO-Heimspiel den Sieg

    Wiener Sportclub verpasst im ersten RLO-Heimspiel den Sieg

    Regionalligen

    Mehr zum Thema

    Voitsberg kann nicht an Cup-Sensation anknüpfen

    Voitsberg kann nicht an Cup-Sensation anknüpfen

    Regionalligen
    LASK Amateure gewinnen kleines OÖ-Derby in Ried

    LASK Amateure gewinnen kleines OÖ-Derby in Ried

    Regionalligen
    1
    Termine für 2. ÖFB-Cup-Runde stehen fest

    Termine für 2. ÖFB-Cup-Runde stehen fest

    ÖFB-Cup
    Wiener Sportclub verpasst im ersten RLO-Heimspiel den Sieg

    Wiener Sportclub verpasst im ersten RLO-Heimspiel den Sieg

    Regionalligen
    Wacker legt Fehlstart in die Regionalliga West hin

    Wacker legt Fehlstart in die Regionalliga West hin

    Regionalligen
    6
    Fan-Check KW31: Die Bilanz des Bundesliga-Auftakts

    Fan-Check KW31: Die Bilanz des Bundesliga-Auftakts

    Sonstiges
    Bayern geben sich im Woltemade-Poker wohl geschlagen

    Bayern geben sich im Woltemade-Poker wohl geschlagen

    Deutschland - Bundesliga
    6
    Trotz Fanprotesten: Villarreal verpflichtet Partey

    Trotz Fanprotesten: Villarreal verpflichtet Partey

    Spanien - La Liga
    1

    Kommentare