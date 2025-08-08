RLM: Austria-Schreck dreht nach Rückstand völlig auf

ASK Voitsberg hat am 2. Spieltag der Regionalliga Mitte den ersten Saisonsieg eingefahren.

Der Absteiger aus LigaZwa fertigt USV St. Anna trotz frühen Rückstands mit 4:1 ab. Treilter bringt die Gäste in der zweiten Minute in Führung. Vor der Pause drehen Schubert (18.) und Suppan (24.) die Partie.

Suppan kann nach dem Seitenwechsel mit seinem zweiten Treffer nachlegen (48.), Goriupp macht es am Ende deutlich (70.). Der Bezwinger der Austria im ÖFB-Cup feiert nach dem 1:1 in Kalsdorf den ersten Saisonsieg. Für St. Anna setzt es wieder eine 1:4-Pleite (davor gegen WAC Amateure).

Torreicher Spieltag in der RLM

In ähnlicher Natur feiert Deutschlandsberger SC seinen ersten Saisonsieg. Gegen Wallern gibt es zuhause ein 5:2, Fuchshofer brilliert mit einem Hattrick. Nach früher Führung durch Ex-Sturm-Spieler Huspek schwächt Moser Wallern mit einer Roten Karte.

Union Gurten jubelt beim FC Gleisdorf auch über einen Kantersieg. Mit einem 5:0 ist für Gurten auch der erste Saisonerfolg fixiert. Zwei torreiche Unentschieden gibt es bei SC Weiz-SC Kalsdorf (3:3) und SV Lafnitz-ASKÖ Oedt (2:2).

Die LASK Amateure sind die einzige Mannschaft, welche zwei Siege in zwei Spielen holt. Daheim setzten sich die Athletiker nach Rückstand gegen ATUS Velden mit 2:1 durch. Das Tor zum Sieg fällt durch Zirngast spät in der 87. Minute.

Die WAC Amateure (gegen SK Treibach) und Union Dietach (gegen SV Ried Amateure) können am Samstag mit dem LASK in puncto Siege gleichziehen.