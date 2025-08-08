Wiener Sportclub verpasst im ersten RLO-Heimspiel den Sieg

Der Wiener Sportclub kommt im ersten Heimspiel am zweiten Spieltag der Regionalliga Ost gegen Sportunion Mauer nur zu einem 2:2-Remis und verpasst damit den ersten Saisonerfolg. Auch vor einer Woche gab es gegen Retz ein 1:1-Unentschieden.

Die Hernalser liegen gegen Mauer zweimal dank Toren von Kerber (9.) und Aichinger (51.) im Front, kassieren jedoch zweimal noch den Ausgleich (Kurz 34./Komornyik 83.).

Auch 2.Liga-Absteiger SV Horn verpasst im zweiten Spiel den ersten Sieg. Die Niederösterreicher trennen sich zuhause mit Aufsteiger SV Donau torlos.

Auch die Partie zwischen dem ESV Parndorf und SC Neusiedl endet mit einem Unentschieden. Am Ende rettet Parndorf spät ein 1:1.

Siege für Leobendorf, Traiskirchen und Donauauen

Währenddessen feiert Leobendorf einen 3:2-Auswärtssieg beim Kremser SC. Paric (17.), Pranjic (23.) und Fischer (46.) treffen für die Gäste, Zotter per Doppelpack (26./90.+4) für Krems.

Siege feiern auch Marchfeld Donauauen bei der TWL Elektra (2:0) und FCM Traiskirchen zuhause gegen Retz (2:0).

