Nach Derby-Niederlage: Fenerbahce schmeißt Tedesco raus

Die 0:3-Pleite im Derby gegen Galatasaray war offenbar eine zu viel.

Fenerbahce Istanbul trennt sich von Domenico Tedesco. Das verkündet der Verein am Montag, nur einen Tag nach dem 0:3 gegen Gala.

Mit der Derbypleite war "Fener" aus dem Titelkampf quasi ausgeschieden. Sieben Punkte liegt man bei noch drei ausstehenden Spielen hinter Gala. Dazu kommt die Viertelfinal-Niederlage gegen Konyaspor (0:1 n.V.).

Dass bei Fenerbahce nur Titel zählen, unterstreicht das Tedesco-Aus erneut. Der Deutsche ist nämlich der vierte Fener-Coach in Folge, der mit einem Punkteschnitt über zwei entlassen wurde.