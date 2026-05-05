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Nächster Heimsieg für den Sportclub im neuen Stadion

Der Regionalligst gewinnt vor eigenem Publikum gegen Parndorf und ist damit nun seit vier Spielen ungeschlagen.

Nächster Heimsieg für den Sportclub im neuen Stadion Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Erfolgslauf des Wiener Sportclubs im neuen Stadion geht weiter!

Der Klub aus dem 17. Wiener Gemeindebezirk feiert in der 25. Runde der Regionalliga Ost gegen Parndorf einen 4:2-Heimerfolg. Gleichzeitig ist es der dritte Sieg aus den letzten vier Spielen.

Für den Sportclub treffen Grubesic (14.), Kerschbaumer (33.), Pecirep (81.) und Keles (83.). Schimandl (29.) und Dornhackl (90.) treffen für die Gäste aus dem Burgenland.

In der Tabelle rangiert der WSC damit auf Rang zwölf, Parndorf ist Vierter.

Bilder: So sieht der neue Sport-Club-Platz aus

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