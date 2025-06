Kantersieg! Young Violets kehren in 2. Liga zurück

Die Young Violets kehren nach dem Abstieg im Jahr 2023 zur neuen Saison in die ADMIRAL 2. Liga zurück!

Die Zweitvertretung der Wiener Austria überrollt am letzten Spieltag der Regionalliga Ost den FCM Traiskirchen mit 6:1. Für das halbe Dutzend sind Mörth (6., 64.), Hosiner (41., 51., 62.) und Bajraktarevic (76.) verantwortlich.

Spannendes Ostliga-Finale

SR Donaufeld hat sich zwar bereits vergangene Woche zum Meister gekürt, jedoch nicht um eine Zulassung für die 2. Liga angesucht. So mussten die "Jungveilchen" Zweiter werden, um den Aufstieg zu schaffen.

Dabei waren die Young Violets auf Schützenhilfe angewiesen. Denn an der Tabellenspitze ging es bis zum Schluss eng zur Sache. Der FC Marchfeld Donauauen und der SC Neusiedl am See (beide ohne Zulassung für Liga Zwa) hatten ebenfalls gute Chancen auf den Vizemeistertitel.

Doch sowohl Marchfeld als auch Neusiedl haben in der vorletzten Runde verloren. Und auch am letzten Spieltag gelang keinem der beiden Klubs ein Sieg. Marchfeld – in der Schlussphase gab es zwei Platzverweise gegen den NÖ-Klub – spielte 0:0 gegen den Wiener Sport-Club, für Neusiedl setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Meister Donaufeld. Damit dürfen sich die Young Violets rund um Cheftrainer Maximilian Uhlig freuen.

Voitsberg abgestiegen

Beim ASK Voitsberg wird hingegen keine Freude aufkommen: Aufgrund des Aufstiegs der "Jungveilchen" müssen die Steirer den Gang von der 2. Liga in die Regionalliga Mitte antreten.

Dafür gibt es in der Regionalliga Ost nun lediglich drei Absteiger. Hätten die Young Violets den Aufstieg verpasst, hätten vier Klubs absteigen müssen. ASV Siegendorf und FC Mauerwerk standen bereits vor der letzten Runde als Absteiger fest.

Gloggnitz-Rettung in der Nachspielzeit

So kämpften der Favoritner AC und der SV Gloggnitz im Fernduell um den Klassenerhalt – mit einem verrückten Ausgang.

Die Gloggnitzer konnten in der vierten Minute der Nachspielzeit gegen den Kremser SC ausgleichen und schoben sich mit 27 Zählern vor den FavAC (26 Punkte). Die Favoritner gingen gegen die Sportunion Mauer als Verlierer vom Feld (2:5).

Weitere Resultate aus der RLO:

SV Leobendorf - ASV Siegendorf 5:0

SV Oberwart - SC Wiener Viktoria 3:1

TWL Elektra - FC Mauerwerk 4:1