Mattersburg feiert Rückkehr in die Regionalliga

Mattersburg ist zurück in der Regionalliga.

Der MSV 2020, der Nachfolgeverein des SV Mattersburg, sichert sich mit einem 6:0-Heimsieg über den ASV Siegendorf vorzeitig den Meistertitel in der Burgenlandliga.

Da der SV Leithaprodersdorf gegen Deutschkreutz mit 0:2 verliert, stehen die Mattersburger bereits vier Spieltage vor Schluss als Aufsteiger in die Regionalliga Ost fest.

Somit gelingt dem MSV innerhalb von nur vier Jahren der Durchmarsch von der untersten Spielklasse in die dritthöchste österreichische Fußballliga.

Trainer in Mattersburg ist Josef Kühbauer, der ältere Bruder von LASK-Coach Didi Kühbauer. Der eine Bruder hat mit dem Meistertitel also schon vorgelegt. Kann der Jüngere am Sonntag nachziehen?