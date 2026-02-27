SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden SGD
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 D98
Endstand
3:1
2:0 , 1:1
  • Vincent Vermeij
  • Vincent Vermeij
  • Christoph Daferner
  • Yosuke Furukawa
NEWS

2. Bundesliga: Darmstadt patzt im Aufstiegsrennen

Die "Lilien" müssen sich Dynamo Dresden geschlagen geben, die ihrerseits wichtige Punkte einsacken. Düsseldorf bezwingt Bochum.

Dynamo Dresden besiegt am 24. Spieltag der 2. Bundesliga den SV Darmstadt 98 mit 3:1.

Gegen den Zweitplatzierten gelingt dem Team aus Ostdeutschland knapp vor der Pause ein Doppelschlag. Nachdem Darmstadts Patric Pfeiffer in Minute 40 wegen einer Notbremse an Ex-Klagenfurter und -Lustenauer Ben Bobzien vom Platz gestellt wurde, trifft Vincent Vermeij erst per Kopf zum 1:0 (45.). Noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte legt er nach – per Direktabnahme stellt er zum 2:0-Pausenstand (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel sieht Jakob Lemmer auf Seiten der Dresdner Gelb-Rot, in Gleichzahl macht dann aber Christoph Daferner mit dem 3:0 in Minute 81 den Deckel drauf. Yosuke Furukawa gelingt nur mehr der Ehrentreffer zum 3:1-Endstand aus Sicht der SGD.

Während Darmstadt den Sprung an die Tabellenspitze verpasst, hält Dynamo Dresden jetzt bei 25 Punkten und springt vorerst aus den Abstiegsrängen auf Platz 13.

Düsseldorf besiegt Bochum

Im zweiten Spiel des Abends gewinnt Fortuna Düsseldorf mit 2:1 gegen den VfL Bochum. Cedric Itten (45.) und Florent Muslija (57.) bringen die Gastgeber in Führung, für Bochum trifft Farid Alfa-Ruprecht (79.).

In der Tabelle schiebt sich die Fortuna auf einen Punkt an den Zehntplatzierten Bochum heran.

2

