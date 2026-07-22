Kühbauer bei Mattersburg nur mehr Co - MSV-Legende übernimmt

Der Mattersburger SV 2020 spielt nach dem Aufstieg kommende Saison in der Regionalliga Ost.

Einen Chefwechsel gibt es dennoch. Erfolgscoach Josef Kühbauer ist nach vier erfolgreichen Jahren mit drei Aufstiegen nicht mehr Chefcoach und fungiert ab sofort als Co.

Kühbauer fehlt die A-Lizenz

Vereinslegende Alois Höller übernimmt das Amt. Er absolvierte einst 329 Einsätze für den Vorgängerverein SV Mattersburg, 239 davon in der österreichischen Bundesliga.

Auch für den MSV 2020 lief er seit 2023 als Spieler auf. Der Trainerwechsel hat wohl auch etwas mit der fehlenden Lizenz Kühbauers zu tun. Der Bruder des LASK-Trainers besitzt nämlich laut ÖFB-Profil nur die UEFA B Lizenz.

Alois Höller hat die benötigte UEFA A Lizenz inne, war vergangene Saison Co-Trainer von Josef Kühbauer.