Fußballer verlieren ihre Familien bei Erdbebenkatastrophe

Die Erdbebenkatastrophe in Venezuela forderte über 1.400 Todesopfer, darunter auch die Familien zweier Fußballer von Zweitligist Sport Marítimo La Guaira.

Der Argentinier Lucas Trejo verlor seine Frau und seine beiden Kinder – fünf und sieben Jahre alt. Der 38-Jährige hatte zuvor fieberhaft unter den Trümmern seines komplett eingestürzten Wohngebäudes in Playa Grande nach ihnen gesucht.

Auch sein Teamkollege Hector Bello trauert um seine Frau, die ihre Tochter vor den Trümmern schützte und dabei ihr Leben verlor.

"Ich werde ihr erzählen, wie du sie gerettet hast, mein Schatz, wie du dein Leben für unsere Tochter gegeben hast, wie du eine tapfere Frau warst, die niemals von ihrer Seite wich, nicht einmal, als du deinen letzten Atemzug machtest", schreibt der Spieler in einer herzzerreißenden Nachricht.